Gıda Hileleri Listesi Güncellendi

GIDA GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZENLEMELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıdaları ifşa eden ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesini güncelledi. 13 Mayıs’taki değişiklikle birlikte, bu listeye birçok zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi eklenirken, listenin en dikkat çeken bölümü mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen sucuk markaları oldu. Bakanlık, Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli üreticileri de listenin içerisine dahil etti.

HİLELİ ÜRETİM YAPAN SUCUK MARKALARI

Duyurulan listede, hileli üretim yaptığı tespit edilen firmalar arasında market raflarında yer alan ünlü sucuk markaları da mevcut. İfşa edilen markalar arasında, “Öztürk Sucukları’nda sakatat (baş eti) tespit edildi” ifadeleri öne çıkıyor. Bu marka, Sakarya’da üretim yaparak Türkiye geneline ürün dağıtıyor. Ayrıca, “Akkoyun marka dana sucuklarında deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi” bilgisi, Altun Pazarlama Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen ürünler için geçerli.

ÜRETİMDE KULLANILAN MALZEMELER DEŞİFRE OLDU

Listede yer alan diğer markalarda ise hileli malzeme kullanımı dikkat çekiyor. Ertürk marka sucuklarda, “mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya” olduğu belirlenirken, bu marka Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilmekte. Bunun yanı sıra, “Ceylaner marka piliç sucuklarda ‘mekanik ayrılmış kanatlı eti'” kullanıldığı bildirildi. Abone olunan diğer markalar ise, “Afyon Keyf-i Sucuk” ve “Afyon Gürkasap” markasıyla satılan ürünlerde de kanatlı eti tespit edildiğine dair bilgiler yer alıyor. Bu durum, Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretilen ürünler için de geçerli olduğu ifade ediliyor.