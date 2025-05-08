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Gıda İşletmesi Karekodu Zorunlu Olacak

GIDA İŞLETMESİ KAREKODUNUN ZORUNLULUĞU

Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde “gıda işletmesi karekodu”nun tüketicilerin ulaşabileceği bir yerde bulunması zorunlu hale geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Bu yeni düzenleme ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde bu karekodun tüketicilerin göreceği bir alanda yer alması gerekecek.

UYGULAMA SÜRECİ VE USUL ESASLAR

Bakanlık, uygulanacak kurallara dair usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde paylaşacak. İşletmelerin, bu karekod kuralına uyum sağlaması için belirlenen süre, Bakanlık’ın usul ve esasları duyurmasından itibaren 60 gün olacak. Böylece, gıda ürünlerinin izlenebilirliği artırılacak ve tüketici hakları güçlendirilecek.

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