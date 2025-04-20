Gıda İsrafı Ekonomik Sorun Yaratıyor

GIDA İSRAFININ CİDDİ EKONOMİK KAYBI

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, tek bir pirinç tanesinden yola çıkarak dünya genelinde gıda israfının boyutlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Tayar, gıda israfının sadece çevresel, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Dünyada beslenme ve gıdaya ulaşımın dengesizliğine vurgu yaparak, bir yanda açlık çeken insanların, diğer yanda obeziteyle mücadele eden bireylerin varlığını ifade ediyor.

PİRİNÇ ÜZERİNDEN İSRAFIN BÜYÜKLÜĞÜ

“Üretilen her üç birim gıdanın bir birimi tüketim aşamasında kayboluyor” diyen Tayar, pirinç tüketimi örneğini gündeme getiriyor. Çin’de 2 milyar insanın her gün tabağında bir çay kaşığı pirinç bıraktığını varsaydığında, bu miktarın günde yaklaşık 2 bin ton pirinç israfı anlamına geldiğini belirtiyor. Yıllık hesaplandığında, yaklaşık 730 bin ton pirinç israfının gerçekleştiğini ve bunun da yaklaşık 73 bin kamyon pirince denk geldiğini ifade ediyor. Tayar, “Bir kamyon 10 metre kabul edilse, 730 kilometre uzunluğunda pirinç israf ediyoruz” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

TÜRKIYE’DE GERÇEKLEŞEN İSRAFLAR

Aynı hesaplamaları Türkiye için de uygulayan Tayar, ülkemizde yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda kamyon zincirinin pirinç israfı oluşturduğunu kaydediyor. “Elbette her gün pirinç tüketilmiyor. Ancak lokantalarda ve otellerde genellikle tabaklarda bir çay kaşığından fazlası israf ediliyor” diyor. Ayrıca birçok gıda maddesinin, özellikle ekmeğin çöpe atıldığını dile getiriyor. Tayar, “Ekmeği çöpe atmasak, ekonomiye kazandıracak, her yıl 500 okul ve 73 hastane yapabiliriz. Gıda israfı yapmayalım, gıdamıza sahip çıkalım ve koruyalım” çağrısında bulunuyor.