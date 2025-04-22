Gıda İsrafının Önlenmesi Hedefleniyor

GIDA İSRAFINI ÖNLEME HEDEFLERİ

Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü ve Turuncu Bayrak Uygulaması Koordinatörü Ali Akgün, otellerde gıda israfını azaltma çabalarının yüzde 40’lara ulaştığını belirtiyor ve “hedefimiz yüzde 70” diyor. 2017’de temelleri atılan turuncu bayrak uygulaması, 2019’dan bu yana Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu tarafından belirlenen 85 kriteri yerine getiren otellere veriliyor. Bu uygulama, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından destekleniyor ve şu an 85 turistik tesiste uygulanıyor. Turuncu bayrak, gıdanın üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarında israfın engellenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacı taşıyor.

2025 HEDEFLERİNE YOLCULUK

Akgün, geçtiğimiz yıl başarılı sonuçlarla kapattıklarını ve 2025 sezonu için yeni çalışmalar başlattıklarını aktarıyor. Turuncu bayrak dalgalanan tesislerdeki 2024 raporlarının incelendiğini ve 2025 hedeflerinin belirlendiğini ifade eden Akgün, “Kriterleri uygulayan tesislerde yıllık ortalama yüzde 17 oranında israfı önlüyoruz. 2024’te yüzde 40’a yakın gıda israfı önleyen tesisimiz oldu. 2025’teki hedefimiz daha yüksek,” diyor. İşletmelerin bu sürece adapte olması durumunda, hem ekonomik hem de milli kaynakların korunması açısından oldukça faydalı sonuçlar elde edildiğini belirtiyor.

ÇALIŞANLAR VE MİSAFİRLERDE FARKINDALIK ARTIRILMASI

Akgün, etkinliklerin turuncu bayrağın tanınırlığını arttırdığını ifade ediyor. Özellikle çalışanlar ve misafirler arasında gıda israfı konusunda bir hassasiyet oluştuğunu vurgulayan Akgün, çocukların geri dönüşüm konusunda daha hızlı bilinçlendiklerini belirtiyor. Antalya’daki Kundu Turizm Merkezi’nde bulunan bir otelin Kalite Müdürü Hasan Çetin, israfı önlemeye yönelik çalışmalara öncelikle çalışanları, ardından misafirleri dahil ettiklerini aktarıyor. Eğlenceli aktivitelerle misafirlerde sıfır atık bilinci oluşturduklarını ifade eden Çetin, “Atık üretimi neredeyse yok denecek kadar azaldı. Genel olarak ise yüzde 40 oranına ulaşıldı. Çalışmaları günlük olarak raporluyoruz ve takip ediyoruz,” diyor.

MUTFAKTA YENİ TEKNİKLERİN UYGULANMASI

Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu, Anadolu mutfağında geçmişte kullanılan kurutma tekniğini yaygınlaştırdıklarını ifade ediyor. Sebze kabuklarını farklı tekniklerle değerlendirerek, atığı büyük oranda düşürdüklerini belirten Gökmenoğlu, “Yeni bir şey keşfetmedik. Atalarımızın kullandığı tekniği, otellerimizde teknoloji ile uyguladık,” diyor. Antalya’daki başka bir otelin Grup Yönetim Sistemleri ve Kalite Müdürü Selin Akbaş Pala, geçen yıl israfı önleme konusunda yüzde 30 oranını yakaladıklarını aktarıyor. Çalışanlara ve misafirlere sürdürülebilirlik ile gıda israfını önleme konularında bilgi aktarımı yapıldığını ve uygulamaların hayata geçirildiğini belirtiyor.

DÜNYA GENELİNDE GIDA İSRAFI SORUNU

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Artık, gıda israfının dünya genelinde önemli bir problem olduğunu ifade ediyor. Nüfus artışı ile tarım alanlarının azalması arasında bir denge kurmanın gerekliliğine dikkat çekiyor ve insanların tüketimde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.