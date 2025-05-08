Gıda Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Geliyor

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmelerinin karekodlarının, tüketicilerin görebileceği bir alanda bulundurulması zorunlu hale geliyor.

KAREKOD UYGULAMASI VE UYUM SÜRESİ

Bakanlık, bu uygulamaya yönelik usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde paylaşacak. İşletmeler için belirtilen karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık’nın usul ve esasları açıkladığı tarihten itibaren 60 gün olacak. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, gıda işletmelerinin en son ne zaman denetlendiğini görebilecek.