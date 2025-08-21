Gıda Karekodu Uygulaması Yalova’da Başladı

KAREKOD UYGULAMASI GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinin ve tüketici menfaatinin en üst seviyede korunması amacıyla “Karekod Uygulaması”nı hayata geçiriyor. Bu uygulama, 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. Yalova’daki bir gıda işletmesi, kendi ürünlerinin üzerine karekod basarak bu uygulamanın örneklerinden birini oluşturdu. 8 Mayıs 2025 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre, satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda karekodlarının bulunması zorunlu kılındı. Uygulama, 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak duyuruyla 60 günlük bir geçiş süreci başlatacak, ardından 28 Temmuz 2025’te zorunlu hale gelecek.

TÜKETİCİLER BİLGİLERE COLONEL ULAŞACAK

Bu karekod uygulaması aracılığıyla tüketiciler, işletmelerin denetim bilgilerini çevrimiçi olarak görebilecek. Yalova’da bir işletme, ürettiği ürünlerin etiketine karekod basarak, tüketicilerinin bu bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Tüketiciler, “Tarım Cebimde” uygulamasını indirip karekodları okutarak, işletmelere ve ürünlere dair detaylı bilgilere erişebiliyor. Yalova’da üretim yapan İkra Şekercilik işletmesini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı ile birlikte üretim alanında incelemelerde bulundu ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Müdür İlmeç, “Bakanlığımızca her bir işletmeye özel olarak hazırlanan karekodu https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/isletme/QRKodOlustur adresi üzerinde işletmelerimiz oluşturuluyor. Tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde hazırlanan karekodların, tüketicinin göreceği yerde bulundurulması mecburidir. Tüketiciler, görsel üzerinde yer alan karekodu mobil cihazlarına indirmiş oldukları Tarım Cebimde uygulaması üzerinden sorgulattıklarında, söz konusu işletmeye ait; kayıt/onay numarası, unvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihi bilgilerine ulaşabilecektir. Yalova’mızdan bir işletmenin karekodunu ürünlerinin etiketine basmasını memnuniyetle karşıladık. Bu durumun diğer işletmelere de örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.