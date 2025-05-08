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Gıda Kontrollerinde Yeni Kurallar Başlıyor

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GIDA KONTROLLERİYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte, gıda satış ve toplu tüketim mekanlarında gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin görebileceği alanlarda bulundurulması zorunlu hale geliyor.

UYGULAMA DETAYLARI BELİRLENECEK

Bakanlık, bu yeni uygulama ile ilgili usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. Ayrıca, işletmelerin bahsedilen karekod kuralına uyum sağlaması için tanınan süre, Bakanlığın web sitesinde duyurmasıyla başlayacak ve 60 gün olarak belirleniyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, hizmet aldıkları işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini kolaylıkla öğrenebilecek.

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