Gıda Krizi Çok Derinleşiyor, Uyarıyoruz!

GENÇ PARTİ, GIDA VE TARIM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, gıda ve tarım krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şahindur, “24 yerli ürün için 8 ayrı ülkeden sınır reddi aldık. Açık bir gıda terörüyle karşı karşıyayız. Bu terör topraklarımızı, tohumlarımızı, çiftçilerimizi, halkımızın sağlığını ve cüzdanını tehdit ediyor. Tarımı bitiren bu sistemle, ithalata mahkum eden düzenle, çocuklarımızı aç bırakan bu anlayışla hesaplaşacağız” dedi. Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde 2025 yılı mart ayı verileri açıklandı ve bu verilerde 40 ürünle ilgili 8 farklı ülkeden bildirim yapıldığı belirtildi.

TARIMDAKİ KRİZİN DERİNLEŞMESİ

Şahindur, Türkiye’deki gıda ve tarım krizinin her geçen gün büyüdüğünü ifade etti. İktidarın yıllardır uyguladığı plansız tarım politikalarının sonuçları nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalındığını vurgulayan Şahindur, “Tarımda yaşanan kriz Türk halkını çok yönlü olarak etkiliyor. Halk sağlığını tehlikeye atan uygulamaların yanı sıra gıda enflasyonunda rekorlar kırılıyor. Türkiye’de tarım adeta yıkıma sürükleniyor” dedi. Son 20 yıl içinde çiftçilikten vazgeçenlerin sayısının da 2 milyonu aştığına dikkat çeken Şahindur, iktidarın çiftçileri topraktan kopardığını söyledi.

Şahindur, tarımda çalışan nüfusun önemli ölçüde düştüğünü ve çiftçilerin borcunun 2023 yılında 390 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Türkiye’nin bu yıl Sırbistan’dan et, Rusya’dan buğday, Ukrayna’dan ise ayçiçek yağı ithal ettiğini dile getiren Şahindur, “Şimdi de ülkemiz için pestisit alarmı çalıyor. Açık bir gıda terörüyle karşı karşıyayız. Bu terör topraklarımızı, tohumlarımızı, çiftçilerimizi, halkımızın sağlığını ve cüzdanını tehdit ediyor” şeklinde konuştu.

MİLLİ DİRENİŞ PROGRAMI GEREKEN BİR KONU

Şahindur, acil olarak milli direniş programı hazırlaması gerektiğini ifade etti ve devletin kaynaklarını çiftçilere değil ithalat lobilerine aktarabileceği eleştirisinde bulundu. Genel Başkan, “Sorunlara akılcı bir şekilde yaklaşırsak çözümlerin de ne denli kolay ve erişilebilir olduğunu görebiliriz” diyerek, üretici birliklerine doğrudan devlet desteği verilmesi ve terk edilmiş tarım arazilerinin üretime kazandırılması gerektiğini söyledi. Ziraat mühendisleri ve denetçilerin birlikte çalışarak tehlikeleri aşmanın mümkün olduğunu belirten Şahindur, Genç Parti’nin tarım konusundaki duruşunu yeniden vurguladı. “Çünkü açlık kader değil, siyasi tercihin bir sonucudur” dedi.