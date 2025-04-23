Gıda Laboratuvarı Protokolü İmzalandı

PROTOKOL İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Erzincan’da DAP tarafından desteklenen Gıda ve Yem Analizlerinin Geliştirilmesi Projesi’nin protokolü imzalandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreni ile hayata geçirilecek proje, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın sağlayacağı 21.6 milyon TL’lik destekle Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın altyapısı güçlendirilecek.

ERZİNCAN BAL ANALİZLERİNDE LİDER OLACAK

Protokol imza töreninde Vali Hamza Aydoğdu, bu projeyle birlikte Erzincan’ın bal analizlerinde lider il olacağını ifade etti. “Proje kapsamında Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvarına 4 modern analiz cihazı temin edilecek. Bu cihazlarla bal tebliğinde yer alan tüm bal analizleri yapılabilecek ve Erzincan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller arasında bu analizlerin tamamını gerçekleştirebilen tek il olacak” şeklinde konuştu.