Gıda Sahteciliği Ortaya Çıktı: Sağlık Tehlikeleri ET ÜRÜNLERİNDE GİZLENEN TEHLİKE: DİL VE TAVUK ETİ Viskide Gizli Tehlike: İZOPROPİL ALKOL Sahte Balı Anlamanın Yolları Peynirde Bitkisel Yağ Kullanımı Gıda Güvenliği İçin Öneriler

GIDA SAHTECİLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni listede, vatandaşın sağlığı ile oynayan gıda sahtecileri tespit edildi. Ürünlerde dönerde sakatat, kıymada kanatlı eti ve peynirde bitkisel yağ gibi birçok şaşırtıcı hile bulunurken, ünlü bir viski markasında gıdada kullanılmayan alkol türlerinin varlığı endişelere yol açtı. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, sahteciliğin ardındaki nedenler ve bunun sağlığa olabilecek riskleri üzerine açıklamalarda bulundu.

ET ÜRÜNLERİNDE GİZLENEN TEHLİKE

Sırma, “Gıda sahteciliğinin temeli maliyetleri düşürmektir. Firmalar, kırmızı etin yerine daha ucuz ve erişilebilir malzemeler kullanarak maliyetleri azaltmaya çalışıyor” diyerek kullanılan hileli yöntemleri vurguladı. Pişirilmiş döner içerisinde dil, kıymada ise tavuk taşlığı gibi materyaller kullanılarak kırmızı ete benzer görünümde ürünler elde ediliyor. Bu durum, et ürünlerinde kalite kaybı ile birlikte sağlıksız üretim koşulları riskini de ortaya çıkarıyor.

VİSKİDE BULUNAN SAHTE ALKOL TEHLİKESİ

Listeye göre, ünlü bir viski markasında gıda dışındaki sanayilerde kullanılan alkol türlerinin tespit edilmesi dikkat çekti. Sırma, metanol gibi zararlı maddelerin körlük ve hatta ölüm gibi ciddi sağlık sorunları yaratma potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, “Bu alkol türleri vücutta geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabiliyor,” şeklinde uyardı. Geçmişte bu sahte alkol türleri sebebiyle birçok sağlık sorunu ve metil alkol zehirlenmeleri nedeniyle ölüm vakaları yaşanmıştı.

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek balı ayırt etmenin zor olduğuna işaret eden Sırma, sadece gözle bakarak sahte balın tespit edilemeyeceğini, bazı ipuçlarının yardımcı olabileceğini belirtti: “Sahte bal, havadan ince iplik gibi akar ve kesintilidir. Gerçek bal ise kopmadan akar.” Ancak kesin tespit için laboratuvar koşullarının gerekli olduğunu vurgulayan Sırma, vatandaşların güvenilir markaları tercih etmesi gerektiğini söyledi.

PEYNİRDEKİ HİLELER

Listede tespit edilen bir diğer hile ise peynirde süt yağı yerine bitkisel yağ kullanılmasıdır. Sırma, “Süt yağı maliyetli olduğundan bazı firmalar peynire bitkisel yağ ekleyerek üretim maliyetini düşürüyor” açıklamasında bulundu. Ucuz yağların, süt yağının yerini alması, peynirin besin değerini düşürerek tüketici sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNERİLER

Sırma, sahte gıdalardan korunmak amacıyla guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ifşa edilen ürünlerin takip edilmesini öneriyor. Şüpheli bir durumla karşılaşması halinde vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.