Gıda Satışında Karekod Uygulaması Zorunlu

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”, 8 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun, tüketicilerin görebileceği bir alanda bulundurulması zorunlu hale geldi.

KAREKOD ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yönetmelik değişikliği ile marketler, restoranlar ve diğer gıda satış ile toplu tüketim yerleri, işletme karekodlarını müşterilerin kolayca görebileceği yerlerde bulundurmak zorunda. Bu karekodlar, işletmelerin gıda güvenilirliği ve denetim bilgilerine erişim sağlarken aynı zamanda tüketici güvenini artırmayı hedefliyor. Uygulamanın detayları, Bakanlık tarafından resmi internet sitesinde yayımlanacak usul ve esaslarla belirlenecek.

İŞLETMELERE 60 GÜN UYUM SÜRESİ TANINDI

Gıda işletmelerinin karekod zorunluluğuna uyum sağlaması için 60 günlük bir geçiş süresi belirlendi. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulama ile ilgili usul ve esasları resmi internet sitesinde duyurmasından itibaren başlayacak. İşletmelerin bu süre zarfında karekod sistemini hayata geçirmesi gerekiyor. Bakanlık, denetimler aracılığıyla uygulamanın takibini gerçekleştirecek.