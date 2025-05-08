Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Başladı

YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin görünür bir yerde bulundurulması zorunlu hale geldi.

KAREKOD ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni yönetmeliğe göre, marketler, restoranlar ve diğer gıda satış ile toplu tüketim alanları, işletme karekodlarını müşterilerin rahatça görebileceği bir şekilde bulundurmak zorunda. Bu karekodlar, işletmelerin gıda güvenilirliği ve denetim bilgilerine erişim imkanı sağlayarak tüketici güvenini artırmayı hedefliyor. Uygulamanın detayları, Bakanlık tarafından resmi internet sitesinde duyurulacak usul ve esaslarla netleşecek.

İŞLETMELERE 60 GÜN UYUM SÜRESİ VERİLDİ

Gıda işletmelerinin karekod zorunluluğuna uyum sağlaması için 60 günlük bir geçiş süresi sunuldu. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamaya dair usul ve esasları resmi internet sitesinde açıklamasından sonra başlayacak. İşletmelerin bu süre zarfında karekod sistemini devreye alması gerekiyor. Bakanlık, denetimlerle bu uygulamanın takibini gerçekleştirecek.