Gıda Sektörü Asla İhmale Gelmez

TARIMSAL ÜRETİMDE ÖNEMLİ REKORLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı (İGTOT) üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin tarımsal üretim başarısına dikkat çekti. “Dünyada tarımsal üretimde 10’uncu sıradayız. Tarımsal üretimde Avrupa’da 1’inciyiz. Geçen sene 74 milyar dolarlık üretim yapıldı. Bu rakam 2002 sonunda 24 milyar dolardı” dedi. Enerji ve istihdam konularına değinen Bakan Bolat, gıda sektörünün önemini vurgulayarak, bu alanda duraksamanın asla söz konusu olamayacağını ifade etti.

GIDA SEKTÖRÜNÜN GEREKEN YERİ

Bolat, konuşmasında gıda sektörü ile ilgili olarak “Gıda sektörünün önü açık. Türkiye’miz bu konuda dünyadaki şanslı ülkelerden biri” diyerek Anadolu ve Trakya topraklarının bereketine dikkat çekti. Gıda, giyim ve barınma alanlarının yok olmaktan uzak sektörler olduğunu belirten Bakan, “İhracatımız 4,5 milyar dolardı 2002’de, geçen yıl 32,5 milyar dolara yükseldik” şeklinde bilgi paylaştı. Ayrıca Türkiye’nin nüfus artışının da tarımsal üretim üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL ETKİLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gıda sektörünün geniş bir toplumsal kesime hitap ettiğini söyleyen Bolat, “Üretim anlamında 5,5 milyon çiftçimiz var. Gıda, geniş bir toplumsal kesime hitap eden asla ihmal etmememiz gereken bir sektör” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iklim değişikliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkileyebildiğini belirten Bakan, “2000 yıllarının başından beri iklim değişikliği sorunu kendini gösteriyor. Üretici de maliyet şartlarını karşılayıp makul bir karla kazanç sağlamak istiyor” dedi.

HAL YASASI GÜNCELLEMESİ

Bakan Bolat, hal yasasının güncellenmesi hakkında da bilgi paylaşarak, “2012’de hal kanununa reform yapıldı. Hal kanunu ile ilgili hazırladığımız kanun değişiklik tasarısı görüşe açıldı” şeklinde konuştu. İlgili kuruluşlarından geri dönüş beklediklerini ve ardından konunun TBMM’ye taşınacağını belirtti. Gıda sektörünü destekleyici politikalar izlenmeye devam edileceğinin altını çizen Bolat, tüm bu çalışmaların amacı olarak üretici, tüketici ve ticaret yapanların kazanacağı bir piyasa düzeni oluşturmak olduğunu vurguladı.