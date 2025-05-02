Gıda Stokları Tükendi, Suya Erişim İmkansız

Gazze’de çocuklar ve aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze’de her gün yaşanan açlık ve yetersiz sağlık hizmetleri, insanların hayatta kalma çabasını zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler, bölgedeki insani kriz derinleştikçe, İsrail’in yardım girişimlerini engellemesinin durumu daha da kritik hale getirdiğine vurgu yapıyor. Gıda stoklarının tükenmeye yaklaşmasıyla kadınlar ve çocuklar hayatta kalmak için artan bir mücadele vermek zorunda kalıyor.

SON DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (UNOCHA) Gazze’deki sözcüsü Olga Cherevko, Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak bölgedeki durumu değerlendirdi. Cherevko, yaşanan acımasız gerçeklere dikkat çekerken, karar vericilerin kanlı çocuklar ve yas tutan ebeveynlerin görüntülerini aylardır sessizce izlediğini söyledi.

GAZZE HAREBEYE DÖNMÜŞHTA

İki ay önce İsrail, Gazze’ye insani yardım ve malzeme girişlerini engelleyerek sınırları kapattı. Cherevko, “Yaklaşık 18 aydır süren kanlı savaşın ardından Gazze harabeye dönmüş durumda. Sokaklar molozlarla doldu ve çocukların sesi patlamaların uğultusuyla kesiliyor” ifadelerini kullandı. Bu durumun kötü senaryoların gerçekleşmesine neden olduğunu belirtti. Gıda stoklarının çoğunlukla tükendiğini, suya erişimin zorlaştığını ve hastanelerde kan ünitelerinin bittiğini bildirdi. Son bir buçuk ay içinde 420 binden fazla insanın kaçmak zorunda kaldığını belirten Cherevko, “İnsanlar sadece sırtlarında giysilerle, yol boyunca vurularak, aşırı kalabalık barınaklara ulaşıyor. Güven arayan insanların bulunduğu çadırlar ve tesisler bombalanıyor” dedi.

GAZZE’DEKİ DEHŞETİN DÜNYA GÖZÜ ÖNÜNDE SÜRÜYOR

Cherevko, “Gazze’deki dehşet, dünya izlerken yaşanmaya devam ediyor” diyerek bu kötü durumu tersine çevirmenin mümkün olduğunu ve yardım dağıtımına hazırlık yaptıklarını belirtti. Uluslararası toplumun önünde iki seçenek bulunduğunu vurgulayan Cherevko, bunların ya Gazze’nin korkunç görüntülerini izlemeye devam etmek ya da bu ablukayı kırmak için cesaretli adımlar atmaktan oluştuğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze’de sürekli yaşanan öldürülmelere karşı insanların duyarsızlaşmasından endişe ettiğini dile getirerek, “Öldürülen veya yaralanan insanların sayısı gerçeküstü bir hal alıyor” dedi. Çocuklara ve torunlara bu dehşeti neden durduramadıklarını açıklamanın mümkün olmayacağından kaygı duyduğunu belirten Cherevko, “Bunun sona ermesi için daha ne kadar kan dökülmesi gerekiyor?” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.