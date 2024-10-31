Gıda Taklitleri İfşa Edildi: Yeni Liste Açıklandı

TAĞŞİŞ VE TAKLİT ÜRÜNLER İFŞA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan ürünleri kamuoyuna duyurdu. Zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik ve pul biber gibi gıda maddelerinde sahtecilik tespit edildi. Bakanlık, gıdada sahteciliği önlemek amacıyla numuneler alarak laboratuvar testlerini aralıksız gerçekleştiriyor. Ayrıca, taklit-tağşiş yapan ve sağlığı tehlikeye atan gıdaların listesini güncellemeye devam ediyor. Son testlerde, bahsedilen ürünlerin yanı sıra sağlığı tehdit eden birçok taklit ve tağşiş maddesi bulundu.

DENETİMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimler yapıyor ve uygunsuz olarak tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan güncellemelerle birlikte birçok ürün yeni listeye dahil oldu ve ilgili üreticilerin isimleri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu denetimlerin sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

LABORATUVAR TESTLERİ YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucunda alınan ürünleri laboratuvar ortamında test ediyor ve içindeki zararlı maddeleri tespit ediyor. Ürünlerdeki sahtecilik ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi gıdalarda sıkça taklit ve tağşiş olaylarına rastlanıyor. Vatandaşların, fiyatından, tadından, renginden veya kokusundan şüphelendikleri gıdalardan uzak durmaları sağlık güvenliği açısından önemli bir konu. Şüpheli ürünler için ALO 174 ihbar hattı aranarak bildirimin yapılması gerekiyor.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATAN ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahteciliği önlemek için mücadele ederken, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesi de dikkat çekiyor. Bu ürünlerin her geçen gün artması, gıda güvenliğini riske atıyor. Sağlığa zarar verecek gıda maddeleriyle ilgili farkındalık oluşturmak ve tüketicileri bilgilendirmek gerekiyor.