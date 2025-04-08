Gıda Ürünlerinde Fiyat Dalgalanması Devam Ediyor

FİYAT DALGALANMALARI DEVAM EDİYOR

Temel gıda ürünlerindeki fiyat dalgalanmaları, halkın tepkisini artırmaya devam ediyor. Son olarak bir zincir markette satılan yumurtanın etiket fiyatı gündeme geldi. 195 TL’den yumurta satın alan bir vatandaş, ertesi gün aynı ürünü 140 TL’ye görünce adeta isyan etti. Marketin reyonunda çektiği videoda yaşadığı şaşkınlığı ve öfkeyi dile getirirken, “İnsanlarla dalga mı geçiliyor, sinir uçlarıyla mı oynanıyor, anlamış değilim” diyerek tepkisini açıkladı. 55 TL’lik bu indirim sadece bir gün içinde gerçekleşti ve sosyal medyada büyük yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Tepkisini kaydedip sosyal medyada paylaşan vatandaşın videosu, kısa sürede viral haline geldi. Birçok kullanıcı, benzer fiyat değişikliklerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Bu durum, marketlerdeki ani fiyat değişimlerinin denetlenmesi gerektiğine dair çağrıları beraberinde getiriyor. Tüketicinin korunmasına yönelik talepler giderek artıyor.