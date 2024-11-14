Gıda Ürünlerinde Taklit ve Tağşiş İfşası

ÜRETİCİLERİN İFŞASI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa etti. Son yapılan testlerde et kıyma ve sucuk gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden taklit maddeler tespit edildi. Özellikle dana-kuzu kıyması yerine kanatlı eti ve sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti meydana geldi. Bakanlık, sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

MEKANİK AYRILMIŞ KANATLI ETİ NEDİR?

Mekanik ayrılmış kanatlı eti, kanatlı hayvanların karkaslarındaki etlerin, kas liflerinin yapısının kaybolmasına sebep olan mekanik yöntemlerle elde edilen ürünü ifade ediyor. Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmelere mekanik ayrılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti satışı yapılamaz. Bu işletmelerde bu tür etler kullanılamaz.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her gün yenilerini ekliyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi için bakanlık, yaptığı denetimlerle uygunsuz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemelerle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticiler açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde örnek alınan ürünleri laboratuvar ortamında test ediyor ve içindeki zararlı maddeleri tespit ediyor. Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaştı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde taklit ve tağşiş sıklıkla görülüyor. Fiyatı, tadı, rengi veya kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem taşıyor. Şüpheli ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmelidir.