Gıda Ve İlaçlar Gazze’de Bekliyor

GIDA KRİZİ VE İNSANİ DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de açlık nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiğine ve gıda ile ilaçların sınırın hemen ötesinde beklediğine dikkat çekti. Ghebreyesus, İsrail’in devam eden saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’deki duruma dair sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı. “Gazze’de kıtlık ilan edilmesini beklememize gerek yok.” diyen Ghebreyesus, insanların hastalandığını ve açlıktan öldüğünü, gıda ve ilaçların ise sınırın hemen ötesinde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, “Bugün yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizi, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerine acil erişim sağlanmadığı takdirde durumun kötüleşmeye devam edeceğini, daha fazla ölüme yol açacağını ve kıtlığa doğru sürükleneceğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İNSANİ ERİŞİM VE ATEŞKES GEREKİYOR

Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’ye yönelik yardım abluka uygulamasının derhal sona ermesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze’de yaklaşık 2,1 milyon kişinin kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı. IPC’nin analizinde, Gazze’deki yaklaşık 2,1 milyon insanın, İsrail’in 19 aydır süren çatışmaları, kitlesel yerinden etmeler ve insani yardımlara yönelik ciddi kısıtlamalar nedeniyle kritik seviyede kıtlık riski taşıdığına dikkat çekilmişti.