Gıda Yardımının Gazze’ye Girişi Engelleniyor

GIDA GİRİŞİ İÇİN ABLAKA KALKMAYI BEKLİYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’ye 63.000 ton gıdanın giriş yapabilmesi için ablukanın kaldırılmasını beklediğini ifade ediyor. Bu gıdanın yaklaşık 1,1 milyon kişi için 2-3 aylık bir süre boyunca yeterli olacağı belirtildi. OCHA, Cuma günü yaptığı açıklamada, 12 gündür süren ablukanın yardım faaliyetlerini etkilediğine dikkat çekti.

SINIR KAPILARININ KAPANMASI YARDIM OPERASYONLARINI ENGELLİYOR

Açıklamada, “Hem insani hem de ticari malzemeler için tüm sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Dünya Gıda Programı gibi kuruluşlar Gazze’ye gıda malzemesi götüremiyor. Dünya Gıda Programı’nın elinde, Gazze’ye gönderilmek üzere bölgede depolanmış ya da transit geçişte olan yaklaşık 63.000 ton gıda bulunuyor” denildi. Dünya Gıda Programı, faaliyet gösteren fırınlar ve aşevleri için bir ay yetecek kadar stok bulundurduklarını ve iki hafta boyunca 500.000’den fazla kişiye gıda paketi sağlayabileceğini de kaydetti.

GIDA DIŞINDAKİ PROBLEMLER DE ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan, Gazze’deki sorun sadece gıda kıtlığıyla kısıtlı kalmıyor; akaryakıt eksikliği nedeniyle bölgedeki araçların kullanımı da etkileniyor ve ilk müdahale ekiplerinin çalışmaları yavaşlıyor. OCHA, Gazze’deki hastanelerde hayat kurtaran operasyonların devam edebilmesi için oksijen kaynakları ve elektrik jeneratörlerine acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sağlık merkezlerinde mevcut jeneratörlerin bakım ve yedek parça gereksinimi nedeniyle en az 24 yeni jeneratör temin edilmesi gerektiği ifade edildi.