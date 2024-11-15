“Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Çift Ölü Bulundu”

POLATLI’DA TRAJİK OLAY

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, 55 yaşındaki Ali Osman Er ve 60 yaşındaki eşi Medine Er’in cansız bedenlerine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri, eve girerek çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Çiftin gıda zehirlenmesi yaşadığı bildiriliyor.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Gordion Caddesi’nde gerçekleşti. Ali Osman Er ve eşi Medine Er’den haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekipleri, camı kırarak içeri girdi ve çiftin yatak odasında cansız bedenlerini buldu. İlk incelemelerde, çiftin akşam yemeğinde balık yedikten sonra yatmaya gittikleri ve gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri saptandı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Haymana Demirözü köyü nüfusuna kayıtlı olan Ali Osman ve Medine Er çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.