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Giderek Artan Taklit Ve Tağşiş Ürünleri

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KİŞİSEL SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Kişilerin yaşamını ve sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler listesine yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehdit edebilecek gıdalar listesini sürekli olarak güncelliyor. Hürriyet’te yayımlanan habere göre, Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yer alan bilgilere yeni eklemeler yaptı. Bu kapsamda, koyun ve dana kıymasında tek tırnaklı etler, peynirde süt çıkmaması, et dönerde ise dil eti çıkması, zeytinyağı yerine tohum yağlarının kullanılması gibi durumlar tespit edildi.

YEREL ÜRETİCİLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ RİSKİ ARTIKÇA ARTMAKTADIR

Yerel üreticiler tarafından üretilen gıdalarda taklit ve tağşiş vakaları son gerçekleştirilen testlerde daha sık rastlanıyor. Özellikle zeytinyağlarında yüksek oranda taklit ve tağşiş durumu gözlemleniyor. Rayiç bedelinin altında satılan, kalitesinden ve üretim kaynağından emin olunmayan ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar, bireylerin sağlığını tehdit eden bir konu olarak dikkat çekiyor.

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