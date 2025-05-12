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Gine’de Demokratik Seçimler Aralık’ta Yapılacak

DEMOKRATİK SEÇİMLERİN TARİHİ

Gine’de askeri darbenin ardından ilk demokratik seçimlerin aralık ayında yapılması planlanıyor. Geçiş sürecinin Başbakanı Oury Bah, Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde gerçekleştirilen Africa CEO Forum’da önemli açıklamalarda bulundu. Bah, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek anayasa referandumunun ardından milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aralık ayında düzenleneceğini belirtti.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GEÇİŞ SÜRECİ

Gineli subay Mamadi Doumbouya, Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi devrerek yönetime el koymuştu. Doumbouya, bu gelişmelerin ardından kendisini cumhurbaşkanı olarak ilan etmişti. Bu darbe ve sonrasındaki süreç, Gine için yeni bir siyasi dönemin başlangıcını simgeliyor. Seçimlerin yapılması, Gine’deki demokratik yapılandırmanın temeli olarak değerlendiriliyor.

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