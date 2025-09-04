Haberler

Giorgio Armani 91 Yaşında Vefat Etti

ÜNLÜ MODACININ HAYATINI KAYBETMESİ

Efsanevi İtalyan modacı ve milyarder Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Armani, erkek ve kadın takım elbiselerini modern kitleye uygun bir biçimde yeniden tasarlayarak adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Yılda 2 milyar sterlinin üzerinde gelir elde eden Armani’nin şirketi, “Armani, son günlerine kadar çalışarak kendini şirkete, koleksiyonlara ve devam eden birçok gelecek projesine adadı” şeklinde bir açıklama yaptı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Açıklamada ayrıca, Cumartesi ve Pazar günü Milano’da bir taziye evi kurulacağı ve ardından tarihi belirsiz olan özel bir cenaze töreninin düzenleneceği ifade edildi. Armani’nin kaybı, moda dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile bir araya gelerek işbirliği konularını ele aldı.
