Giorgio Armani 91 Yaşında Vefat Etti

İTALYAN MODA DÜNYASINDAKİ İKONİK İSİM

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Modern İtalyan tarzının simgelerinden biri olarak kabul edilen Armani, yarattığı markayı yılda 2,7 milyar dolar ciro yapan bir şirket haline getirerek başarılı bir iş insanı oldu. Armani’nin evinde hayatını kaybettiği bilgisi, kendi şirketi tarafından açıklandı. Küresel moda endüstrisinde en tanınan yüzlerden biri olan Armani, 2025 Haziran’ında, 2026 İlkbahar-Yaz erkek giyim koleksiyonunun tanıtımları esnasında gizli bir rahatsızlık nedeniyle Milano Moda Haftası’nı ilk kez kaçırmıştı. Bu ay düzenlenmesi planlanan Milano Moda Haftası’nda, Giorgio Armani moda evinin 50. yılını kutlamak için büyük bir etkinlik hazırlanıyordu.

YETİŞİMİ VE MARKA YOLCULUĞU

1934 yılında Piacenza’da doğan Armani, kariyerine vitrin tasarımcısı olarak başladı. 1975’te kurduğu Giorgio Armani markası kısa sürede global ölçekte tanınan bir moda evi haline geldi. 1980’lerde Hollywood’un ünlü yıldızlarını giydirerek “power suit” akımını başlatmasıyla erkek modasında devrim yarattı. Geniş omuzlu ve zarif kesimli takımları, iş dünyası ile kırmızı halının sembolü haline geldi.

MODA DIŞINDAKİ ETKİSİ

Zamanla Armani markası, parfüm, otelcilik ve iç mimaride de kendine yer bularak bir yaşam tarzı haline geldi. Minimalist çizgileriyle sadece modayı değil, aynı zamanda kültürel estetiği de etkileyen bir miras bıraktı.