Giorgio Armani 91 Yaşında Vefat Etti

GEÇİCİ HAYATA VEDA

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. Armani Grubu, ünlü tasarımcının ailesiyle birlikte huzur içinde yaşama veda ettiğini duyurdu.

ARMAĞANLANAN DEĞERLER

Moda şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğunu hissediyoruz. Fakat tam da onun ruhu ile her zaman Armani ile çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız” sözlerine yer verildi.