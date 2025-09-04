Haberler

Giorgio Armani 91 Yaşında Vefat Etti

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. Armani Grubu, ünlü tasarımcının ailesiyle birlikte huzur içinde yaşama veda ettiğini duyurdu.

Moda şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğunu hissediyoruz. Fakat tam da onun ruhu ile her zaman Armani ile çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız” sözlerine yer verildi.

Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Bu hafta sonu yurt genelinde parçalı yağışlar beklenirken, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de sağanaklar meydana gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyecek.
A Milli Takım, Gürcistan’la Maç Yapacak

Türkiye, Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'la karşılaşacak. Milliler, deplasmandan galip gelerek 3 puanla dönmeyi planlıyor. Rövanş maçının olup olmadığı merak ediliyor.

