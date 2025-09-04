Giorgio Armani, İtalyan Moda İkonu

DÜNYA MODASINDA ÖNEMLİ BİR İSİM

Dünya modasına büyük bir katkı sağlayan Giorgio Armani, yalnızca kıyafet üretmekle kalmadı; aynı zamanda bir yaşam tarzı ve zarafet anlayışı oluşturdu. Minimalizmin lüks ile bir araya geldiği tasarımlarıyla ön plana çıkan Armani, 20. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın ortalarına kadar stilin evrensel dilini yeniden şekillendirdi. Armani’nin hayatına dair merak edilenler arasında kim olduğu, yaşı ve ölüm sebebi yer alıyor.

Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934 tarihinde İtalya’nın Piacenza şehrinde dünyaya geldi. Öncelikle tıp eğitimi almaya başlayan Armani, üç yıl sonra bu yolculuğuna devam etmeyerek Milano Üniversitesi’nden ayrıldı ve askerliğini Verona Askeri Hastanesi’nde tamamladı. Daha sonra, La Rinascente mağazasında vitrin düzenleyici ve satış görevlisi olarak moda sektörüne ilk adımını attı. İlerleyen dönemlerde, Nino Cerruti’nin Hitman koleksiyonunda tasarımcı olarak görev aldı.

KENDİ MARKASINI KURDU

1975 yılında, mimar ve ortağı Sergio Galeotti ile birlikte “Giorgio Armani S.p.A.” şirketini kurarak kendi moda markasını tanıttı. Bu marka, erkek ve kadın hazır giyim koleksiyonlarını Milano’da moda severlerin beğenisine sundu. Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934’te doğmuş olup 4 Eylül 2025’te Milano’daki evinde vefat etti. Ölüm anında 91 yaşındaydı. Çocukluğunu Piacenza’da geçiren Armani, daha sonra Milano’ya taşınarak kariyerine burada yön verdi.

Giorgio Armani’nin ölümü, uzun süredir süregelen sağlık sorunlarının ardından gerçekleşti. Haziran 2025’te sağlık nedenleriyle Milano Moda Haftası’na katılamadığı bildirildi. Sonrasında konvalesans süreci yaşadı ve sonunda evinde huzur içinde hayata veda etti. Resmi kaynaklar, ölüm nedenine dair herhangi bir açıklama yapmazken basında “uzun süren rahatsızlık” veya “kısa süreli hastalık” gibi ifadeler yer aldı.