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Spor

Giovanni Van Bronckhorst: İlk Defa Böyle Gördüm

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MAÇ SONU ANALİZİ

Süper Lig’de Kasımpaşa’ya 3-1 yenilen Beşiktaş’ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Van Bronckhorst, takımında önemli eksikliklerin bulunduğunu vurguladı. “Çok fazla eksiğimiz vardı, aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık.” diyen teknik direktör, bu sezon takımının böyle bir performans sergilediğini görmediğini belirtti.

DEFANS HATALARI

Van Bronckhorst, maçın önemli anlarında defansif hataların yapıldığını ve bu hataların gole sebep olduğunu ifade etti. “Önemli anlarda defansif olarak hatalar yaptık ve bu hatalar gole yol açtı. Bu, normalde oyun karakterimizde olan bir şey değil.” şeklinde konuşan teknik direktör, bu tür hataların tekrar yaşanmadığını umduğunu söyledi.

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