Giovanni Van Bronckhorst: Umarım Bu Sezon Son Oynadıklarımızdır

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI KAYBETTİ

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaştı ve sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren goller Claudio Winck’in 54’üncü dakikada, Aytaç Kara’nın 70’inci dakikada ve Mamadou Fall’ın 88’inci dakikada kaydetti. Beşiktaş’ın tek golü ise 45+3’üncü dakikada Ernest Muçi’den geldi. Ayrıca, konuk ekibin oyuncusu Nuno da Costa, 90+2’nci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 14’e çıkarırken, Beşiktaş 20 puanda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa’ya kaybettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Van Bronckhorst, “Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik.” dedi.

ÜZGÜN ÜZÜNTÜSÜ

49 yaşındaki teknik adam, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.” şeklinde konuştu.

OYNAMA STİLİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Maçtaki performansları hakkında değerlendirmede bulunan Bronckhorst, “İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık.” ifadesini kullandı.

GELECEK MAÇLAR ÜZERİNE

Giovanni van Bronckhorst, maçların devam ettiğine ve daha çok mücadelelerinin bulunduğuna da değinerek, “Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır.” dedi.

SAHADA GÖSTERİLEN PERFORMANS

Süper Lig’de üst üste ikinci mağlubiyetlerini yaşadıklarını belirten Bronckhorst, “Bu, daha farklı bir mağlubiyet oldu. Bütün sezon olduğu gibi oynadığımız karakteri sahaya yansıtamadık. İlk yarının sonunda bulduğumuz golün bize yardım edeceğini düşündük ama bu olmadı.” değerlendirmesini yaptı.

HATALI KARARLAR VE SONUÇLAR

Hollandalı teknik adam, defansif olarak aldıkları hatalı kararların sonuçlara yansıdığına dikkat çekti: “Rakibe gol fırsatları verdik. Bu hatalı kararlarımız bize pahalıya mal oldu. Bugün oynayamadık. Pazartesi ve bugünü kıyaslarsak, gece ile gündüz gibiydi. Kilit anlarda konsantrasyon eksikliğinden bahsedebiliriz.”

KÖTÜ PERFORMANS ÜZERİNE ANALİZ

Son olarak Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa karşısında kötü bir performans sergilediklerini ve bu durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü ileterek, “Bugün çok şeyi yanlış yaptık. Skor ve sonuç üzücü. Bu mağlubiyeti son derece hissediyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptık. Ayağa kalkıp UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile yapacağımız maçı kazanmak istiyoruz.” diyerek takımının motivasyonunu artırma çabasını vurguladı.