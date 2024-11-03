Giovanni Van Bronckhorst: Umarım Bu Sezon Sonuncusu Değildir

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINDAN 3-1 MAĞLUP AYRILDI

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren goller 54’üncü dakikada Claudio Winck, 70’inci dakikada Aytaç Kara ve 88’inci dakikada Mamadou Fall’dan geldi. Beşiktaş’ın tek golü ise 45+3’üncü dakikada Ernest Muçi’den geldi. Ayrıca Kasımpaşa’da Nuno da Costa, 90+2’nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa 14 puana ulaşırken, Beşiktaş 20 puanda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖR BRONCKHORST’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa’ya kaybettikleri maçın ardından konuştu. Hollandalı teknik adam, “Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim” diyerek, yaşanan eksikliklere dikkat çekti. “Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik” sözleriyle oyuncularının performansını eleştirdi.

MAĞLUBİYETİ ÜZGÜN KARŞILIYOR

49 yaşındaki teknik direktör, gelen mağlubiyetten ötürü üzüntü içinde olduklarını ifade etti. Bronckhorst, “Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık” diyerek, bu durumun oyunun seyrini değiştirdiğini belirtti. “Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor” sözleriyle bu mağlubiyetin kendilerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

İSTENEN OYUNU SAHAYA YANSITAMADILAR

Kayıp maçla ilgili olarak, istenilen oyunu sergileyemediklerini belirten Bronckhorst, “İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir” ifadesini kullandı. Ayrıca, “O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık” diyerek takıma yönelik eleştirilerde bulundu.

GELECEK MAÇLAR İÇİN UMUTLU

Bronckhorst, gelecekte daha fazla maçın olduğunu vurgulayarak, “Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır” şeklinde konuştu. Bu noktada, takım değişiklikleri yaparak performanslarını iyileştirmek adına yeni adımlar atılabileceğini sözlerine ekledi.

KARAKTERİN SAHAYA YANSITILAMAMASI

Üst üste ikinci mağlubiyet yaşamalarının üzüntü verici olduğunu dile getiren teknik direktör, “Hatanın pahalıya mal olduğunu” belirtti. Kasımpaşa karşısında yanlış yaptıkları şeylerin farkında olduklarını vurgulayan Bronckhorst, “Bugün kötü maç oynadık” diyerek, Avrupa Ligi’nde Malmö ile yapacakları maçı kazanmak adına daha iyi performans sergileyeceklerini belirtti.