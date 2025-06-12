Giovanni Van Bronckhorst’un Yeni Görevi Belli

YENİ GÖREVİ BELLİ OLUYOR

Sezona Beşiktaş’ı çalıştırarak başlayan ve Siyah-beyazlılarda TFF Süper Kupa’yı kazanan Giovanni van Bronckhorst’un yeni adresi netleşiyor. Daily Mail’de yer alan bilgilere göre; 50 yaşındaki teknik direktör, beklenmedik bir görevi üstleniyor. Van Bronckhorst’un Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’un ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı ifade ediliyor. İki taraf arasında ön anlaşma yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Futbolculuk hayatının ardından Feyenoord, GZ&RF, Rangers ve Beşiktaş gibi takımları çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, bu sezon Beşiktaş’ta 20 karşılaşmada yer alarak, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile takımın performansına katkı sağladı. Deneyimli teknik direktör, bu süreçte 1.70 puan ortalaması yakaladı.