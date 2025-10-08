Girdev Yaylası’na İlk Kar Düştü

KAR YAĞIŞI GİRDEV YAYLASI’NI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü. Kentte önceki gün etkili olan yoğun yağışların ardından hava sıcaklıkları düştü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı kendini gösterdi. Yaz aylarında kalabalık bir ziyaretçi akınına uğrayan 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası’nın bazı alanları beyaz örtüyle kaplandı.

BAŞKAN’DAN KAR MANZARASI AÇIKLAMASI

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla kaplandığını belirtti ve “Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine ‘merhaba’ diyoruz.” diyerek bu muhteşem doğa manzarasına vurgu yaptı.