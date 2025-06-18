Girencik Mahallesi Tahliye Edilip Yangın Kontrol Altına Alınıyor

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Girencik Mahallesi, AFAD’ın organizasyonu ile tahliye ediliyor. 100 kişilik nüfusa sahip olan bu mahallede, öğle saatlerinde yangının başlamasıyla birlikte, çevredeki ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı. Yangın, henüz kesin bir neden belirlenemeyen bir sebeple ortaya çıktı. Vatandaşların dikkati sayesinde yangın erken bir aşamada fark edildi ve gerekli önlemler alındı.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangının kontrol altına alınabilmesi için 5 helikopter, 44 araç ve toplamda 132 personel ile alevlere müdahale edildi. Yetkililer, yangının daha geniş bir alana yayılmadan söndürülmesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti. Aynı zamanda, yangınla ilgili soruşturma süreci başladı. Yangının yayılmasını etkileyen ve bölgedeki durumu zorlaştıran şiddetli rüzgar ise dikkat çekiyor.