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Girencik Mahallesi Tahliye Ediliyor

ŞİDDETLİ RÜZGARLA YANGININ YAYILMA TEHLİKESİ

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ortaya çıkan yangın nedeniyle Girencik Mahallesi, AFAD koordinasyonunda boşaltılıyor. 100 nüfuslu Girencik Mahallesi çevresinde, öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, vatandaşların dikkati sayesinde erken fark edilebildi.

HIZLI MÜDAHALE İÇİN GÜÇLÜ EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla yönlendirildi. Yangına 5 helikopter, 44 araç ve 132 personel ile müdahale edildiği bildirildi. Alevlerin geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın bölgesinde şiddetli rüzgar olduğu belirtildi.

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