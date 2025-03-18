Giresun’da 21 Yaşında Genç İntihar Etti

GENÇ İNTİHAR AŞAMASINDAKİ OLAY

Giresun’un Merkez ilçesinde 21 yaşındaki bir birey, intihar eyleminde bulundu. Olay, Kayadibi Mahallesi Kaşbaşı Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 21 yaşındaki H.D., evinin balkonunda kendini asarak yaşamına son verdi.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Olayın ardından, yaşanan durumla ilgili incelemeler yapıldı ve gencin cansız bedeni morga kaldırıldı. Bu tür trajik olaylar, toplumda ciddi bir etki yaratırken, mental sağlık konularının önemini de bir kez daha gündeme getiriyor.