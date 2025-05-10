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Giresun’da Abla, Kardeş Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

GİRESUN’DA KATİL TUTUKLANDI

Giresun’da bir lisede silahla iki kardeşi hayatından eden kişi tutuklandı. Olay, Aksu Mahallesi’nde bulunan Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Dün gerçekleşen olayda, Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş (30) silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan A.T. olayın ardından kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ VE CENAZE

Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Ayrıca hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazelerinin, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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