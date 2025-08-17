Giresun’da Aile Cenazeleri Defnedildi

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Giresun’un Doğankent ilçesinde, bir kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren dört kişi için cenaze merasimi gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenler arasında Yusuf Alim (37), babası Mustafa Alim (80), annesi Hacer Çil (73) ve kız kardeşi Hanife Taş yer alıyor. Cenaze töreni, ilçedeki Harşit Ulu Cami’de düzenlendi.

TÖRENE KATILIM YOĞUN OLDU

Cenaze merasimine ailenin yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ile Nazım Elmas, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Kılınan namazın ardından Yusuf ve Mustafa Alim ile Hacer Çil’in cenazeleri Kozköy köyünde, Hanife Taş’ın cenazesi ise Giresun merkezdeki mezarlıkta toprağa verildi.

YARALILARIN DURUMU

Aynı kaza sonrasında yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz’ın tedavisi ise hastanede devam ediyor. Olayın ardından, yetkililer gerekli incelemeleri sürdürüyor.