Giresun’da Alperen Şengün’e destek mesajı

DESTEK MESAJLARI

Giresun’da çocuk yaşlardan itibaren basketbola başlayan ve bu alanda önemli başarılar elde eden milli basketbolcu Alperen Şengün’e memleketinden destek geldi. Giresun Belediyesi, kent merkezinde bulunan billboardlara Alperen Şengün’ün fotoğraflarını yerleştirerek Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile oynanacak yarı final karşılaşmasında başarılar diledi. Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilen ve Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets forması giyen bir sporcu olarak bu destek oldukça anlamlı oldu.

GURUR DUYULAN SPORCU

Giresun Belediyesi, ayrıca 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na kent merkezindeki billboardlardan destek sundu. Kent meydanındaki billboardlarda Alperen Şengün ve milli takım oyuncularının fotoğrafları sergilendi. Bu destek, özellikle 12 Eylül Cuma günü gerçekleşecek Yunanistan karşılaşması öncesi oyunculara moral olması açısından önemli bir adım oldu.

BAŞKAN KÖSE’DEN MESAJ

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de Türkiye A Milli Basketbol Takımı ve Alperen Şengün’a yarı finalde başarılar diledi. Başkan Köse, yayımladığı destek mesajında, “Şehrimizin yetiştirdiği çok değerli bir sporcu olan Alperen Şengün’ün performansını büyük bir gururla takip ediyoruz. Parkede yüreğini ortaya koyan Giresun’umuzun gururu Alperen Şengün’e ve Milli Takımımıza yarı finalde üstün başarılar diliyorum. İnşallah Yunanistan’ı da devirerek turnuvada finale yükseleceğiz ve bu maçı da kazanarak dünya şampiyonluğu kupasını ülkemize getireceğiz. Tek yürek, tek hedef şampiyonluk” diyerek, oyuncuya ve takıma olan inancını dile getirdi.