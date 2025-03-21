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Giresun’da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON DÜZENLENİYOR

Giresun’da, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıklarının iş birliğiyle yürütülen operasyon çerçevesinde, 20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplamda 125 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 27’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği biliniyor.

OPERASYONDA YAKALANANLARIN DETAYLARI

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Giresun’da, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 20 Şubat-20 mart tarihleri arasında geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hapsen tazyik kararı bulunan 10 kişi, kayıp şahıs 3 kişi, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 24 kişi ve yoklama kaçağı olan 61 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 27’si tutuklanmıştır” denildi.

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