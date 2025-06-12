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Giresun’da Asfalt Plenti Kurulacak

AŞFALT PLENTİ TESİSİ KURULUYOR

Giresun İl Özel İdaresi, Tirebolu ilçesinde asfalt plenti tesisi kuruyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kente altyapı alanında katkı sunacak olan tesisin yapım çalışmaları devam ediyor.

Harşit Vadisi’nde inşa edilecek olan tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip olacak. Üretilecek sıcak asfalt, il genelindeki 550 köy yoluyla birlikte diğer yol ağlarında kullanılacak. Bu projeyle birlikte yolların kalitesinin artması ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

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