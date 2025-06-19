Giresun’da Baba Hayatını Kaybetti

TRAGİK OLAYDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAN ÇOCUĞUN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Giresun’da, denizde bir gün sonra cansız bedenine ulaşan 10 yaşındaki çocuğun babası da yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Olay, 3 gün önce Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren 41 yaşındaki Celal Derme ve 10 yaşındaki oğlu Toprak Derme, bir anda akıntıya kapıldı.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI VE YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan baba, Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Oğlu Toprak’ın cansız bedeni ise olayın hemen ardından bir gün içinde denizden çıkarıldı. Baba Celal Derme, hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Yaşamını yitiren Celal Derme’nin cansız bedeni, memleketi Malatya’ya gönderildi. Bu trajik olay, hem aile hem de çevresindeki insanlar için büyük bir üzüntü yarattı.