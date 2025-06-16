Giresun’da Baba Kurtarıldı, Oğul Kayboldu

Olayın Gerçekleştiği Yer

Giresun’da serinlemek amacıyla denize giren bir baba, güçlü akıntıya kapıldı. Olay, Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde gerçekleşti. 30 yaşındaki C.D., 10 yaşındaki oğlu T.D. ile birlikte denizde vakit geçirirken bir anda akıntıya kapıldılar.

Babanın Kurtarılması ve Sağlık Durumu

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark etti ve hemen baba ile oğlunun yardımına koştu. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan baba C.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Ancak, oğlu T.D. dalgaların arasında kayboldu ve hala bulunamadı.

Arama Çalışmalarının Başlaması

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmaları şu an yüzeyden ve 4 kişilik dalgıç timi ile devam ediyor. Yetkililer, özellikle çocuklarla denize girerken daha fazla dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.