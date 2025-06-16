Haberler

Giresun’da Baba Kurtarıldı, Oğul Kayboldu

Olayın Gerçekleştiği Yer

Giresun’da serinlemek amacıyla denize giren bir baba, güçlü akıntıya kapıldı. Olay, Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde gerçekleşti. 30 yaşındaki C.D., 10 yaşındaki oğlu T.D. ile birlikte denizde vakit geçirirken bir anda akıntıya kapıldılar.

Babanın Kurtarılması ve Sağlık Durumu

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark etti ve hemen baba ile oğlunun yardımına koştu. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan baba C.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Ancak, oğlu T.D. dalgaların arasında kayboldu ve hala bulunamadı.

Arama Çalışmalarının Başlaması

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmaları şu an yüzeyden ve 4 kişilik dalgıç timi ile devam ediyor. Yetkililer, özellikle çocuklarla denize girerken daha fazla dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Toplandı, Saat 15.39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine, önemli konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
Haberler

İsrail, Tahran’ı Boşaltın Dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada İran'a yönelik operasyonlar hakkında bilgi verirken, sivillere Tahran'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.