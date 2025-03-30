Giresun’da Bayramda Havaya Ateş Edenler Tutuklandı

GİRESUN’DA SİLAHLA HAVAYA ATEŞ EDENLER GÖZALTINDA

Giresun’da gerçekleştirilen bayram kutlamalarında silahla havaya ateş edenler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kutlama sırasında bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler, yapılan takiplerle tespit edildi.

YASAL İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Giresun Valiliği, bayram süresince silah kullanılmaması konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen, meskun mahalde ateş açan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Uyarılara rağmen silahla havaya ateş ederek bayram kutlaması yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıslar jandarma ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Kamu düzenini bozan bu tür eylemlere asla göz yumulmayacak. Kanunları ihlal edenler hakkında gerekli işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Havaya ateş açmak eğlence değil, insan hayatını tehlikeye atan bir suçtur” denildi.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yetkililer, bayram ve özel günlerde artan silah kullanımının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ediyor. Benzer olayların önüne geçmek için emniyet güçlerinin denetimlerini artıracağı ve ihbarların titizlikle değerlendirileceği vurgulandı.