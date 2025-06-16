Giresun’da Denize Girmek Yasaklandı

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE YASAKLAR GETİRİLDİ

Giresun’da etkili olan olumsuz hava şartları sonucunda bugün denize girmek yasaklandı. Kentteki tüm plaj ve sahillerde denize girmek, can güvenliğini tehdit eden koşullar nedeniyle yasaklandı.

VALİLİK AÇIKLAMASI YAPTI

Giresun Valiliği’nden gelen açıklamada, “Can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün (16 Haziran 2025 Pazartesi) il sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Lütfen uyarıları dikkate alınız” ifadelerine yer verildi.