Giresun’da Dolmuş Şoförleri Arasında Silahlı Kavga

GİRESUN’DA ŞOFÖRLER ARASINDAKİ KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ

Giresun’da dolmuş şoförleri arasında yaşanan silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çaykara Mahallesi’nde dolmuş şoförleri M.Ç. ile F.D. arasında nedensiz bir tartışma meydana geldi.

İKİ ŞOFÖR ARASINDAKİ TARTIŞMA

Tartışma alevlenince, M.Ç., yanında taşıdığı silahla F.D.’ye ateş açtı. Olay sırasında kavgayı ayırmak isteyen Şevki Özdemir (41) de kurşunlardan biriyle yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri ilgili yere yönlendirildi. Yaralı kişiler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

KAYBEDİLEN HAYAT

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şevki Özdemir, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili M.Ç. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma süreci de başlatıldı.