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Giresun’da Dondan Etkilenen Fındıklar İnceleniyor

FINDIK BAHÇELERİNDEKİ ZİRAİ DON ZARARI İNCELENİYOR

Giresun’da zirai dondan etkilenen fındık bahçeleri üzerinde inceleme çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 10-11 Nisan tarihlerinde yağan karın ardından özellikle 400-500 rakımın üstündeki alanlarda fındık yapraklarında ve sürgünlerinde zirai don zararı oluştuğu ifade ediliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN İNCELEME ZİYARETİ

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Yardımcısı Ergin Toprak ve teknik ekibin, zirai don hasarının görüldüğü merkeze bağlı Çimşir ve İnişdibi köylerinde incelemelerde bulunduğu vurgulanıyor. Hasarın en aza indirilmesi için üreticilerin gerçekleştirmesi gereken işlem ve faaliyetlere yönelik çalışmaların sürdüğüne de değiniliyor.

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