Giresun’da Düğün Süresince Ateş Açıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde gerçekleşen düğün sonrası kutlamasında, damadın yengesi olan Fatma Karaca’nın rastgele ateş açması sonucu damat Ali Karaca hayatını kaybetti. Türkiye genelinde dikkatleri üzerine çeken bu olayda, damadın düğün anlarına ait görüntüler de medya ile paylaşıldı.

GÖRÜŞME VE İFADELER

Olayın ardından Fatma Karaca, eşiyle birlikte gözaltına alındı. Karaca’nın ifadesinde, “Eşimin tabancasını alarak kutlama amaçlı ateş ettim. Böyle olsun istemezdim. Bir anda Ali’yi kanlar içinde görünce bayıldım. Çok üzgünüm. Keşke silahı elime almasaydım” sözleri dikkat çekti. Bu üzücü durum, toplumda silah kullanımına dair tartışmaları gündeme getirmiş durumda.