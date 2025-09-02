Giresun’da Eğitimci Caner Akdemir, ‘Bir Kurşun, Bir Hayat’ Filmini Hazırladı

HİKAYEYLE YETİŞTİRİLEN FARKINDALIK

Giresun’da Müzik Öğretmeni Caner Akdemir, 12 yıl önce düğün sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden arkadaşı Çınar Akkaya’nın hikayesini canlandıran ‘Bir kurşun, bir hayat’ adlı kamu spotu filmine senaristlik yaptı. Film, özellikle son dönemlerde artan silahlı düğün kutlamalarındaki yaralanma ve ölüm olaylarına dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. İlçede görev yapan birçok öğretmenin de yer aldığı film, bu acı olayların önüne geçilmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Akdemir, “Ne olursa olsun mutluluğa kurşun sıkmayalım. Neşemizi ve sevincimizi kayıplara dönüştürmeyelim. Bu geleneği hep birlikte bitirelim” ifadelerini kullandı.

SİLAHLI KUTLAMALARIN TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’de düğün, nişan, asker uğurlaması gibi özel günlerde gerçekleştirilen silahlı kutlamalar, ‘yorgun mermiler’in can kaybı ve yaralanmalara neden olmasıyla dikkat çekiyor. ‘Mutluluğa kurşun sıkmayın’ sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyalarının kısmen etkili olduğu bölgede, son günlerde ‘yorgun mermi’ vakalarının artması endişe veriyor. Giresun ve Trabzon’daki ölümler ve yaralanmalarla sonuçlanan silahlı düğün merasimlerinden sonra, Giresun Dereli Anadolu Lisesi öğretmenleri bir araya gelerek farkındalık filmi için kamera karşısına geçti.

GÜÇLÜ BİR MESAJLA GÖSTERİLDİ

Müzik Öğretmeni Caner Akdemir, 12 yıl önceki olayda arkadaşının yaşadığı trajediyi anlatarak, “Arkadaşımı da anmak istedik. Düğünlerde çok kazalar oluyor. Bir kamu spotu yapalım ve farkındalık yaratalım istedik. Silah sıkmak, bir kutlama değil cinayete davet olabilir. O yüzden gelin bu geleneği hep birlikte bitirelim” şeklinde açıklamalarda bulundu. Projede yer alan öğretmenlerle birlikte büyük emek harcandığını belirten Akdemir, tıklanma ve etkileşim açısından kısa filmin sosyal medyada büyük ilgi topladığını ifade etti.

KAYMAKAM’DAN FARKINDALIK ÇAĞRISI

Dereli Kaymakamı Emrah Azman, sevinçleri güvenli bir şekilde paylaşmanın önemine değinerek, “Sevinçlerimizi paylaşmak en büyük geleneğimizdir. Ancak kutlamalarda yaşanan acı olayların önüne geçmek için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Umudumuz; sevinçlerimizin güvenli ve sağlıklı biçimde yaşanmasıdır” dedi.