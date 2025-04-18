Giresun’da EKK Toplantısı Yapıldı

GİRESUN’DA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Giresun’da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan ekonomi programının enflasyonla mücadelede ve cari açıkta dengenin sağlanması açısından olumlu sonuçlar aldığını açıkladı. Yılmaz, dezenflasyon sürecinin başarıyla devam ettiğini belirtirken, yıllık enflasyonun aylık bazda gerilediğini ifade etti. 2025 yılına yönelik Türkiye ekonomisinin yol haritasının tartışıldığı bu toplantı, Giresun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ilgili bakanlık bürokratları katıldı. Toplantının ardından Yılmaz, ekonomi programının enflasyonla mücadeledeki etkileri ve Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlendiği konularına dikkat çekti.

DEZENFLASYON VE YAPISAL REFORMLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapılan açıklamalarda, program sayesinde Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini ve dayanıklılığının arttığını vurguladı. Sürdürülebilir, kapsayıcı büyümeye yönelik gerçekleştirilmekte olan yapısal reformların üretim ve verimliliği artırmaya yönelik olduğu ifade edildi. Ayrıca, teknoloji odaklı sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Fonu gibi yeni desteklerin devreye alındığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Toplantı sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bugün Giresun’da, ekonomi programımızın temel hedefleri doğrultusunda 2025 yılının ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirdik” dedi. İhracatın ithalata bağımlılığını azaltmak, küresel ticaretten daha fazla pay almak ve teknoloji yoğun, katma değeri yüksek üretimi artırmak için atılacak ilave adımların Kurul üyeleriyle görüştüğünü belirtti. Ayrıca, son günlerde uluslararası ticarette artan korumacılık eğilimlerinin dış ticaret üzerindeki potansiyel etkilerinin de değerlendirildiğini paylaştı.