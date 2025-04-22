Giresun’da Fındık Fiyatları Yükseldi

Giresun’da fındık fiyatlarındaki yükseliş

Son zamanlarda Giresun’da yaşanan zirai don olayının ardından fındık fiyatları serbest piyasada önemli bir artış gösterdi. Önceki hafta 170 liradan kapanan fındığın kilogram fiyatı, bu hafta 185 liraya yükseldi. Giresun’un tarihi fındık pazarında faaliyet gösteren esnaflardan Mustafa Kankaya, zirai don felaketinin etkilerinin piyasalara yansımaya başladığını ifade etti.

zirai donun etkilerini anlatıyor

Kankaya, “Geçen hafta fındık fiyatı 170 lira civarındaydı. Sahada yapılan zirai don tespit çalışmalarının ardından Giresun kalite 53 randıman fındığın fiyatı 185 liraya yükseldi. Bu artışın zirai donun etkilerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte kahverengi kokarca zararlısının da etkilerinin önümüzdeki günlerde hissedileceğini düşünüyoruz. Zarar tespitleri daha net olarak ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır” dedi.

TMO üzerindeki etkiler

Kankaya, zirai donun Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerindeki etkilerine de dikkat çekti ve TMO’nun stoklarında hızlı bir erime yaşandığını vurguladı. Kankaya, “TMO, elindeki fındığı 50 randıman esasına göre kilogramı 125 liradan satışa sunmuştu. Ancak bu fiyata sanayici ve ihracatçıdan beklenen talep gelmemişti. Don afetinin ardından ise TMO’nun satışa sunduğu fındıklara yoğun ilgi oluştu. Daha önce parasını yatıran ve talep edenlerin işlemleri tamamlandı. TMO ise yeni satışları durdurdu. Bu durum, fiyat güncellemesi sinyali veriyor. Görünen o ki TMO’nun stokları hızla tükenecek ve bu da yeni sezon fındığı için piyasada yer açacaktır” diye konuştu.