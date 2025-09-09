Giresun’da Fındık Kurutma Sorunları Yaşanıyor

FINDIK HASADINDAN SONRA KURUTMA SÜRECİ

Giresun’da fındık hasadının tamamlanmasıyla üreticilerin kurutma çalışmaları devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerden sahillere fındıklarını taşımaya çalışan üreticiler, bunun yanında yağmur nedeniyle kurutma işlemlerinde zorluk yaşıyor. Batlama Vadisi’nden sahile fındık kurutmaya gelen Emine Demir, yaşadığı durumu paylaşarak, “Fındık toplarken güneşli giden havalar, kurutma zamanı gelince yağmura döndü. Kadın başıma sahile geldim ama burada da yağmurun içinde kaldık” dedi. Geçen yılki verimin düşük olduğuna dikkat çeken Demir, “Zaten geçen yılki kadar fındığım olmadı. Randımanını ölçtürdüm, geçen yıl 55-56 çıkan değer bu yıl 50’yi bile bulmadı. Fiyatlar da düşmeye başladı. Başta 300 lira denmişti, şimdi 250 liraya kadar geriledi. Bir an önce kurutup fiyatlar daha fazla düşmeden satmak istiyorum” şeklinde konuştu.

EMANETE FINDIK VERMEYİN UYARISI

Fındığını sahilde kurutmaya çalışan Kenan Karakaya ise diğer üreticilere önemli bir uyarıda bulundu. “Ben de fındığımı daha iyi kurutmak için sahile getirdim ama yağmurlu hava engelliyor. İnşallah havalar açarsa birkaç günde kuruturuz” diyen Karakaya, üreticilerin kesinlikle emanete fındık vermemeleri gerektiğini vurguladı. “Çünkü üretici emanete fındık verdikçe fiyatlar düşüyor. İhtiyaç karşılanınca fiyatlar geriliyor. Bu yüzden üreticiler fındığını kurutup evlerinde muhafaza etmeli, ihtiyacı kadar satmalı ki fiyatlar düşmesin. Böylece üretici kendi fiyatını kendi belirler” diye ekledi.